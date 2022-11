Harga RON95, RON97, Diesel Terkini di Malaysia - 10 November - 16 November 2022

Kami membawakan kemas kini harga petrol mingguan di Malaysia pada setiap hari Rabu, jam 5.00 petang untuk RON95, RON97 dan Diesel di Malaysia. Tandai halaman ini sekarang!

Harga Petrol dan Diesel dari 10 November - 16 November 2022

Menteri kewangan Malaysia telah mengumumkan harga terkini petrol dan diesel di Malaysia bagi tempoh 10 November hingga 16 November 2022.

Harga RON97, RON95 dan diesel kekal seperti minggu sebelumnya. Harga petrol untuk minggu ini adalah RM3.95 per liter untuk RON97 dan RM2.05 per liter untuk RON95 manakala diesel berharga RM2.15 per liter.

RON97 – RM 3.95 per liter (sama seperti sebelumnya)

RON95 – RM 2.05 per litre (sama seperti sebelumnya)

Diesel – RM 2.15 per litre (sama seperti sebelumnya)

Semua Yang Anda Perlu Tahu Tentang Bahan Api di Malaysia

Di bawah, kami telah mengumpulkan semua soalan lazim mengenai petrol & diesel di Malaysia.

Kenapa Petrol di Malaysia Murah?

Malaysia merupakan antara 10 negara yang menawarkan bahan api termurah di dunia. Minyak RON95 dijual murah kerana menerima subsidi dari kerajaan.

Kenapa Kereta Petrol Lebih Popular daripada Diesel di Malaysia?

Di pasaran eropah, diesel secara generalnya lebih murah berbanding petrol. Ini turut menjadi punca mengapa ramai yang memilih kereta dengan enjin diesel di sana.

Subsidi kerajaan Malaysia menjadikan petrol (RON 95) lebih murah daripada diesel dan oleh itu kereta enjin petrol lebih popular di Malaysia.

Apa Beza Petrol dengan Diesel?

Petrol lebih halus daripada diesel. Oleh itu, ia biasanya lebih mahal kepada pengguna di pam.

Harga diesel tidak selalunya lebih murah. Sebagai contoh, di AS, harga diesel lebih mahal kerana cukai. Itulah sebabnya diesel tidak popular di AS.

Adakah Petrol Lebih Bersih daripada Diesel?

Enjin diesel mengeluarkan kurang CO2 untuk meliputi km yang sama daripada enjin petrol kerana ia berfungsi dalam nisbah mampatan yang lebih tinggi dan lebih cekap daripada enjin petrol.

Walau bagaimanapun, kerana petrol lebih halus daripada diesel, enjin petrol mengeluarkan kurang zarah halus ke atmosfera.

Memandangkan kedua-dua enjin diesel & petrol moden telah meningkat dengan pesat selama bertahun-tahun, perdebatan antara siapa yang lebih bersih adalah kabur.

Bagaimana Diesel dan Petrol Dihasilkan?

Kedua-dua petrol & diesel diperoleh daripada minyak mentah yang sama yang digali dari tanah atau dasar laut.

Minyak mentah kemudiannya diangkut ke kilang penapisan minyak di mana ia meneruskan proses penyulingan.

Penyulingan berlaku pada beberapa peringkat. Kualiti terendah (paling halus & paling murah) akan berada di bahagian bawah dan digunakan sebagai asfalt untuk membina jalan raya kita.

Diesel berada di tahap pertengahan. Petrol, sebaliknya, adalah salah satu bahan api paling halus yang dihasilkan dalam keseluruhan proses penyulingan.

Apa Beza RON95 dan RON97?

RON bermaksud Research Octane Number. Lebih tinggi nombor RON, lebih tahan terhadap ketukan enjin dalam enjin berprestasi tinggi.

‘ketukan’ adalah fenomena di mana bahan api menyala lebih awal dalam enjin apabila ia tidak sepatutnya.

Tetapi untuk purata kereta harian, anda tidak akan melihat banyak perbezaan kehidupan sebenar dalam prestasi antara RON 95 & RON 97. Jadi lebih baik nikmati penjimatan + subsidi kerajaan untuk RON 95.

Cara Periksa Bahan Api Kereta: RON95 atau RON97?

Ada 2 cara untuk periksa:

Rujuk label pada penutup tangki minyak

Rujuk buku manual kereta

Sejarah Harga Minyak Mingguan

Harga Bahan Api Mingguan Harga RON95/liter Harga RON97/liter Harga Diesel/liter November 10th - 16th November 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.95 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) November 3rd - 9th November 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.95 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) October 27th - 2nd November 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.95 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) October 20th - 26th October 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.95 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) October 13th - 19th October 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.95 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) October 6th - 12th October 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.95 (-RM0.05) RM2.15 (RM0.00) September 29th - 5th October 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.00 (-RM0.05) RM2.15 (RM0.00) September 22nd - 28th September 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.05 (-RM0.10) RM2.15 (RM0.00) September 15th - 21st September 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.15 (-RM0.05) RM2.15 (RM0.00) September 8th - 14th September 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.20 (-RM0.10) RM2.15 (RM0.00) September 1st - 7th September 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.30 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) August 25th - 31st August 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.30 (-RM0.05) RM2.15 (RM0.00) August 18th - 24th August 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.35 (-RM0.05) RM2.15 (RM0.00) August 11st - 17th August 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.40 (-RM0.10) RM2.15 (RM0.00) August 4th - 10th August 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.50 (-RM0.05) RM2.15 (RM0.00) July 28th - 3rd August 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.55 (-RM0.10) RM2.15 (RM0.00) July 21st - 27th July 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.65 (-RM0.10) RM2.15 (RM0.00) July 14th - 20th July 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.75 (-RM0.05) RM2.15 (RM0.00) July 7th - 13th July 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.80 (-RM0.04) RM2.15 (RM0.00) June 30th - 6th July 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.84 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) June 23rd - 29th June 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.84 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) June 16th - 22nd June 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.83 (+RM0.11) RM2.15 (RM0.00) June 9th - 15th June 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.72 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) June 2nd - 8th June 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.70 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) May 26th - 1st June 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.70 (+RM0.37) RM2.15 (RM0.00) May 19th - 25th May 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.33 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) May 12th - 18th May 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.31 (+RM0.37) RM2.15 (RM0.00) May 5th - 11th May 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.94 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) April 28 - 4th May 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.94 (+RM0.13) RM2.15 (RM0.00) April 21 - 27 April 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.81 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) April 14 - 20 April 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.81 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) April 07 - 13 April 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.81 (-RM0.10) RM2.15 (RM0.00) March 31 - 06 April 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.91 (+RM0.08) RM2.15 (RM0.00) March 24 - 30 March 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.83 (-RM0.17) RM2.15 (RM0.00) March 17 - 23 March 2022 RM2.05 (RM0.00) RM4.00 (+RM0.25) RM2.15 (RM0.00) March 10 - 16 March 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.75 (+RM0.30) RM2.15 (RM0.00) March 3 - 9 March 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.45 (+RM0.16) RM2.15 (RM0.00) February 24 - 2 March 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.29 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) February 17 - 23 February 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.27 (+RM0.06) RM2.15 (RM0.00) February 10 - 16 February 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.21 (+RM0.09) RM2.15 (RM0.00) February 03 - 09 February 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.12 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) January 27 - 02 February 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.12 (+RM0.05) RM2.15 (RM0.00) January 20 - 26 January 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.07 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) January 13 - 19 January 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.07 (+RM0.04) RM2.15 (RM0.00) January 6 - 12 January 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.03 (+RM0.03) RM2.15 (RM0.00) December 30 2021 - 5 January 2022 RM2.05 (RM0.00) RM3.00 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) December 23 - 29 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.99 (-RM0.01) RM2.15 (RM0.00) December 16 - 22 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.00 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) December 9 - 15 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.99 (-RM0.03) RM2.15 (RM0.00) December 2 - 8 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.02 (-RM0.03) RM2.15 (RM0.00) November 25 - 1 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.05 (-RM0.03) RM2.15 (RM0.00) November 18 - 24 November 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.08 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) November 11 - 17 November 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.08 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) November 4 - 10 November 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.06 (+RM0.09) RM2.15 (RM0.00) October 28 - 3 November 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.97 (+RM0.10) RM2.15 (RM0.00) October 21 - 27 October 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.87 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) October 14 - 20 October 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.87 (+RM0.10) RM2.15 (RM0.00) October 7 - 13 October 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.77 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) September 30 - 6 October 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.76 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) September 23 - 29 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.75 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) September 16 - 22 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.73 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) September 9 - 15 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.73 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) September 2 - 8 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.72 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) August 26 - 1 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.72 (-RM0.02) RM2.15 (RM0.00) August 19 - 25 August, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.74 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) August 12 - 18 August, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.74 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) August 5 - 11 August, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.74 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) July 29 - 4 August, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.74 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) July 15 - 28 July, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.73 (+RM0.03) RM2.15 (RM0.00) July 8 - 14 July, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.70 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) July 1 – 7 July, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.69 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) June 24 – June 30, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.67 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) June 17 – June 23, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.67 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) June 10 – June 16, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.65 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) June 3 – June 9, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.63 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) May 27 – June 2, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.61 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) May 20 – May 26, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.61 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) May 13 – May 19, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.60 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) May 6 – May 12, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.60 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) April 29 – May 5, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.58 (+RM0.00) RM2.15 (RM0.00) April 22 – April 28, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.58 (+RM0.04) RM2.15 (RM0.00) April 15 – April 21, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.54 (+RM0.00) RM2.15 (RM0.00) April 8 – April 14, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.54 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) April 1 – April 7, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.52 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) March 25 – March 31, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.50 (+RM0.03) RM2.15 (RM0.00) March 18 – March 24, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.47 (+RM0.07) RM2.15 (RM0.00) March 11 – March 17, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.40 (+RM0.05) RM2.15 (RM0.00) March 4 – March 10, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.35 (+RM0.00) RM2.15 (RM0.00) February 27 – March 3, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.35 (+RM0.05) RM2.15 (RM0.00) February 20 – February 26, 2021 RM2.00 (+RM0.04) RM2.30 (+RM0.04) RM2.15 (RM0.00) February 13 – February 19, 2021 RM1.96 (+RM0.03) RM2.26 (+RM0.03) RM2.15 (+RM0.04) February 6 – February 12, 2021 RM1.93 (+RM0.03) RM2.23 (+RM0.03) RM2.11 (+RM0.04) January 30 – February 5, 2021 RM1.90 (+RM0.00) RM2.20 (+RM0.00) RM2.07 (-RM0.02) January 23 – January 29, 2021 RM1.90 (+RM0.00) RM2.20 (+RM0.01) RM2.09 (+RM0.04) January 16 – January 22, 2021 RM1.89 (+RM0.05) RM2.19 (+RM0.05) RM2.05 (+RM0.03) January 9 – January 15, 2021 RM1.84 (+RM0.00) RM2.14 (+RM0.00) RM2.02 (+RM0.01) January 2 – January 8, 2021 RM1.84 (+RM0.04) RM2.14 (+RM0.04) RM2.01 (+RM0.03)

