Latest RON95, RON97, Diesel Price in Malaysia Today: 23 December - 29 December 2021

We provide the latest weekly Malaysia petrol price updates every Wednesday at 5.00pm for RON95, RON97 and Diesel in Malaysia. Bookmark this page now!

Latest Petrol Price for RON95, RON97 & Diesel in Malaysia

The Ministry of Finance Malaysia has today announced the latest updated prices of petrol and diesel fuels starting from the 23rd December to 29th December 2021.

It's down yet again! The price for petrol, RON97 reduces to RM2.99 per litre for this coming week while RON95 and diesel remain unchanged. The price of petrol for the coming week is RM2.99 for RON97 and RM2.05 per litre for RON95, while the price of Diesel is RM2.15 per litre.

Updated Prices for Petrol and Diesel from 23 December to 29 December 2021 are:

RON97 – RM 2.99 per litre (down by RM0.01)

RON95 – RM 2.05 per litre (stays the same)

Diesel – RM 2.15 per litre (stays the same)

Malaysia Weekly Petrol Price History

Weekly Fuel Price Update Price of RON95/litre Price of RON97/litre Price of Diesel/litre December 23 - 29 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.99 (-RM0.01) RM2.15 (RM0.00) December 16 - 22 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.00 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) December 9 - 15 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.99 (-RM0.03) RM2.15 (RM0.00) December 2 - 8 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.02 (-RM0.03) RM2.15 (RM0.00) November 25 - 1 December 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.05 (-RM0.03) RM2.15 (RM0.00) November 18 - 24 November 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.08 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) November 11 - 17 November 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.08 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) November 4 - 10 November 2021 RM2.05 (RM0.00) RM3.06 (+RM0.09) RM2.15 (RM0.00) October 28 - 3 November 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.97 (+RM0.10) RM2.15 (RM0.00) October 21 - 27 October 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.87 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) October 14 - 20 October 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.87 (+RM0.10) RM2.15 (RM0.00) October 7 - 13 October 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.77 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) September 30 - 6 October 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.76 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) September 23 - 29 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.75 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) September 16 - 22 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.73 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) September 9 - 15 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.73 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) September 2 - 8 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.72 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) August 26 - 1 September 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.72 (-RM0.02) RM2.15 (RM0.00) August 19 - 25 August, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.74 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) August 12 - 18 August, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.74 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) August 5 - 11 August, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.74 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) July 29 - 4 August, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.74 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) July 15 - 28 July, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.73 (+RM0.03) RM2.15 (RM0.00) July 8 - 14 July, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.70 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) July 1 – 7 July, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.69 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) June 24 – June 30, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.67 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) June 17 – June 23, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.67 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) June 10 – June 16, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.65 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) June 3 – June 9, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.63 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) May 27 – June 2, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.61 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) May 20 – May 26, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.61 (+RM0.01) RM2.15 (RM0.00) May 13 – May 19, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.60 (RM0.00) RM2.15 (RM0.00) May 6 – May 12, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.60 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) April 29 – May 5, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.58 (+RM0.00) RM2.15 (RM0.00) April 22 – April 28, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.58 (+RM0.04) RM2.15 (RM0.00) April 15 – April 21, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.54 (+RM0.00) RM2.15 (RM0.00) April 8 – April 14, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.54 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) April 1 – April 7, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.52 (+RM0.02) RM2.15 (RM0.00) March 25 – March 31, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.50 (+RM0.03) RM2.15 (RM0.00) March 18 – March 24, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.47 (+RM0.07) RM2.15 (RM0.00) March 11 – March 17, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.40 (+RM0.05) RM2.15 (RM0.00) March 4 – March 10, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.35 (+RM0.00) RM2.15 (RM0.00) February 27 – March 3, 2021 RM2.05 (RM0.00) RM2.35 (+RM0.05) RM2.15 (RM0.00) February 20 – February 26, 2021 RM2.00 (+RM0.04) RM2.30 (+RM0.04) RM2.15 (RM0.00) February 13 – February 19, 2021 RM1.96 (+RM0.03) RM2.26 (+RM0.03) RM2.15 (+RM0.04) February 6 – February 12, 2021 RM1.93 (+RM0.03) RM2.23 (+RM0.03) RM2.11 (+RM0.04) January 30 – February 5, 2021 RM1.90 (+RM0.00) RM2.20 (+RM0.00) RM2.07 (-RM0.02) January 23 – January 29, 2021 RM1.90 (+RM0.00) RM2.20 (+RM0.01) RM2.09 (+RM0.04) January 16 – January 22, 2021 RM1.89 (+RM0.05) RM2.19 (+RM0.05) RM2.05 (+RM0.03) January 9 – January 15, 2021 RM1.84 (+RM0.00) RM2.14 (+RM0.00) RM2.02 (+RM0.01) January 2 – January 8, 2021 RM1.84 (+RM0.04) RM2.14 (+RM0.04) RM2.01 (+RM0.03)

