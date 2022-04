Apa Lebihnya Alfa Romeo Ni?

Ini soalan yang saya sering dapat dan sebelum ini saya juga sering tanya orang sebelum saya mula memandu Alfa ayah saya iaitu Alfa GT Veloce 2000 dengan plate BU8011 sekitar tahun 1987-88 jika tak salah masa umur 15 tahun.

Alhamdulillah dengan sedikit rezeki Allah bagi, dapat saya merasai Alfa 168 Super 3.0 V6 24V.

Alfa tak perlu recommend, yang ada DNA atau jiwa Alfa, dia akan cari sendiri.

Gang Alfa tak ada bincang isu problem apa. Yang dibincang bagaimana nak selesaikan isu, mana spare parts, siapa mekanik. Parts ada ke tak?

Banyak kereta lain lebih laju, lebih reliable, lebih empuk tempat duduknya. Bagi saya, kalau soalan tanya kenapa saya pilih Alfa Romeo?

Saya akan jawab sebab pakej ketika memandu yakni bunyi enginenya (mana-mana Alfa ada character bunyi masing-masing), throttle responsenya (walaupun banyak lagi kereta lain yang bagus dan crisp) dan yang penting ialah “Driving Experience” yang “intangible” atau sukar nak didokumentasikan.

Seseorang hanya boleh rasa bila anda memandu.

Farah lakonan Deanna Yusuf dalam filem Abang 92 bertanya kepada bapanya lakonan Rahim Razali;

“Abah, apa itu love?”

Rahim Razali berkata “Love itu Farah ialah satu perasaan yang kita tahu bila kita merasainya.”

Itulah Alfa Romeo!

Alfa Romeo ini ialah seperti pemandu meromantiskan diri dengan kenderaan. Pelik?

Memang pelik dan “puak-puak” Alfa ni pun spesis pelik juga.

Kereta ada isu kan? Ya

Kereta susah dapat parts kan? Ya

Kereta susah cari mekanik kan? Ya

Kereta lain banyak laju lagi kan? Ya

Habis tu kenapa masih suka Alfa?

It’s like love. You can’t really see it. You know you’re in love when you feel it. Alfa Romeo to me is about the love and bonding between the driver and the machine. You have a love-hate situation but you have hope. That’s love.

If you still need to ask “What’s so special about Alfa?” Then you’re not yet having Alfa Romeo DNA.

And those with Alfa Romeo DNA will never think of asking the question as they firmly believe that every Alfa Romeo is so special in its own way.

You can take an Alfa Romeo from someone’s life but you cannot take his or her life from Alfa Romeo.

I always say to some friends, Once An Alfa Man, Always An Alfa Man.

Just a short note from an Alfa fan.

Selamat Memandu. Safety First, Last & Always!

Republished with permission from Azad Jasmi, current owner of a 168 Super 3.0 V6 24V from the AROC Malaysia FB page.

*All image credits belong to Azad Jasmi.